İzmir’de eş zamanlı operasyon: Aranan 145 kişi yakalandı!

145 KİŞİ YAKALANDI

97 ev ve iş yerinde yapılan ve 24 saat süren operasyonda 'hırsızlık', 'öldürme', 'yaralama', 'yağma', 'uyuşturucu madde ticareti yapma/kullanma', 'dolandırıcılık', 'cinsel suçlar', 'vergi usul kanununa muhalefet' gibi çeşitli suçlardan aranma kaydı olan toplam 145 kişi yakalandı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.