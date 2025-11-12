İzmir’de eski eş dehşeti yaşattı | Tehdit etti, boğazına bıçak dayadı: Tehditkar paylaşımlara şoke eden savunma!

'4 YILDIR TEHDİT EDİLİYORUM'

Duruşmada söz verilen mağdur M.A., "Sanık benim 4 yıl önce boşanmış olduğum eşimdir. Boşandığımızdan beri kendisi beni tehdit etmektedir. 'Ya barışacağız ya da öldüreceğim' diyor. Olayın yaşanmasından 2 hafta önce tehditlerine başladı. Beni arayıp, 'Şimdi iş yerime istifa etmeye gidiyorum. Sen de yanına abini mi babanı mı kimi alıyorsan al, bugünden itibaren benimle bir işin kalmayacak, istesen de beni göremeyeceksin' deyince beni öldürmeyi planladığını anladım. Sonrasında emniyete gittim. Sürekli görüntülü arama yapıyordu. KADES uygulamasını da indirmemi söylediler. Görüntülü aramayı açtım ve çocuk ile görüşmek istediğini söyledi. Müsait olmadığımı belirttim. Ben eve girdikten birkaç dakika sonra tekmeyle eve girdi. Karşılaşır karşılaşmaz boğazımı sıkarak duvara yapıştırdı. Sol elindeki bıçağı, boğazıma dayamaya çalıştı. Sonrasında babam müdahale etti ve beni kurtardı. Ünal K., elindeki bıçak ile kaçtı. Bu sırada polisler, beni hastaneye götürüyorlardı ama sanık aramaya devam ediyordu. Sanık 1 hafta tutuklu kalıp, tahliye oldu. Tahliyeden sonra WhatsApp durumlarında tehditkar paylaşımlar yapıyor. Telefonda kayıtlı olmadığım doğru değildir. 'Eceli gelen köpek cami duvarına işer' şeklindeki paylaşımını görünce bir kez daha şikayetçi oldum" dedi.