İzmir’de evde silahla oyun kanlı bitti! 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

KOMŞULAR SİLAH SESİNİ DUYDU

Evden gelen silah sesini duyan çevredeki komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk, buradaki acil müdahalenin ardından durumunun ciddiyetini koruması üzerine İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yiğit Can Bişkin, burada doktorların yaptığı tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.