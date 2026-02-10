İzmir’de evinin önünde katledildi: Dehşet olayda ’eski nişanlı’ detayı! Polis yeleğiyle gelen...

Feci olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Gaziemir ilçesi Gazi Mahallesi Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Pehlül Taş (52) evinin önünde bir kişi tarafından tabancayla vuruldu. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Taş'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet sonrası yapılan detaylı incelemelerde, olayı gerçekleştiren şahsın polis yeleği ve şapka taktığı tespit edildi. Güvenlik kameralarından ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkılarak yapılan araştırmalarda, saldırganın Pehlül Taş ile daire kapısı önünde tartıştığı ve tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla cinayeti işledikten sonra bir otomobille olay yerinden hızla kaçtığı belirlendi.