İzmir’de evinin önünde katledildi: Dehşet olayda ’eski nişanlı’ detayı! Polis yeleğiyle gelen...

Feci olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Gaziemir ilçesi Gazi Mahallesi Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Pehlül Taş (52) evinin önünde bir kişi tarafından tabancayla vuruldu. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Taş'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet sonrası yapılan detaylı incelemelerde, olayı gerçekleştiren şahsın polis yeleği ve şapka taktığı tespit edildi. Güvenlik kameralarından ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkılarak yapılan araştırmalarda, saldırganın Pehlül Taş ile daire kapısı önünde tartıştığı ve tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla cinayeti işledikten sonra bir otomobille olay yerinden hızla kaçtığı belirlendi.
POLİS YELEĞİ ÇÖP KONTEYNERİNDEN ÇIKTI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün de desteğiyle yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda olayın şüphelisi M.T.'yi saklandığı adreste kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan M.T.'nin, eski nişanlısının nişanlı olduğu dönemde kendisini Pehlül Taş ile aldattığı iddiasıyla işlediği ileri sürüldü. Olayda kullanılan polis yeleği ve diğer kıyafetler çöp konteynerinde, ruhsatsız tabanca ise ormanlık alanda ele geçirildi. Şüpheli M.T.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.