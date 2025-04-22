İzmir’de eylem dalgası! Sabah, Gaziemir Öğleden sonra da Konak ve Karabağlar karıştı

Konak Belediyesine bağlı Merbel Şirketinde 1580 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi anlaşmazlıkla sonuçlandı. Buna bir de çalışanların maaşlarının eksik yatırılması eklenince işçiler isyan etti. Yarım gün iş bırakan işçiler belediye önünde toplandı. Sık sık slogan atıp halay çeken işçiler belediye yönetimini protesto etti.

AMACIMIZ ÜZÜM YEMEK BAĞCIYI DÖVMEK DEĞİL

Grup adına açıklama yapan Genel İş Sendikası İzmir 5 No'lu şube başkanı Savaş Aras, geçen hafta yaptıkları 2 saatlik iş bırakma eyleminin uyarı amaçlı olduğunu söyledi. "Biz üzüm yemek istiyoruz, bağcıyı dövmek istemiyoruz." Diyen Aras: "Hiçbir şekilde bireysel bir çıkarımız yok. Alnımız terliyor, alnımızın teri kurumadan emeğimizin karşılığını istiyoruz" dedi.

TEKLİFLER KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL

Karabağlar Belediyesi'nin işçilere teklif ettiği ücretin altında bir teklifi asla kabul etmeyeceklerini de söyleyen Aras, "Siz bize ayakları yere başak bir teklifle gelmediğiniz sürece biz de size teklif vermeyeceğiz dedik ve vermedik. Bugün yarım gün iş bırakıyoruz. Sanmasınlar ki yaptığımız yarım günlük iş bırakma eylemi burada kalacak. Bunların hepsi, 7 mayısta çıkacağımız grevin müjdesi, bu daha fragman… Gelinen noktada, verilen teklifler kabul edilebilir değil. Kesinlikle bir teklif vermeyeceğiz." Diye konuştu.

SADECE 12 BİN 700 LİRA YATIRILDI

Konak Belediyesi'nin çocuklara harçlık verir gibi bu ayki maaşların sadece 12 bin 700 liralık kısmını yatırdığını hatırlatan Aras, maaşların geri kalan kısmının ne zaman yatacağının ise belirsizliğini koruduğunu söyledi. Aras: "Bu kadar ciddiyetsiz, bu kadar umursamaz bir tavrı şiddetle kınıyorum" diye konuştu.

KARABAĞLAR'DA OTURMA EYLEMİ

Öte yandan Karabağlar Belediyesine bağlı Karbel Şirketinde görev yapan işçiler öğleden sonra iş bırakıp belediye önünde oturma eylemi yaptı. 'Alın terimizin karşılığını istiyoruz' diyerek slogan atan işçiler, belediye yönetimini eksik yatan maaşlar nedeniyle protesto etti. Belediye şirketinde örgütlü DİSK Genel-İş İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Savaş Aras, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada: "Hakkımız olanı talep etmek için buradayız: Alın terimizin karşılığını istiyoruz. Maaşlarımızın zamanında ödenmemesi, yalnızca maddi değil, manevi olarak da bizleri yıpratmaktadır. Emeğimizin değersizleştirilmesine izin vermeyeceğiz." dedi. Aras Belediye yönetimine "Maaşları bir an önce ödeyin. Emeğimizin hakkını teslim edin." çağrısında bulundu. Aras, eksik yatan maaşlar nedeniyle işçilerin ev kirası, kerdi kartı borçları gibi birçok ödemeyi zamanında yapamadığı için mağdur olduğunu da sözlerine ekledi.