İzmir’de fabrikada patlama: 1 ölü, 4 ağır yaralı

Olay, sabah saatlerinde Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kimyasal fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.