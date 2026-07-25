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Giriş Tarihi: 25.07.2026 18:54

İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı!

İzmir'in Menderes ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

İHA
İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı!
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Kaza, Menderes ilçesine bağlı Gümüldür Cumhuriyet Mahallesi Orman Kampı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seferihisar'dan Gümüldür istikametine seyir halinde olan Hasan Berk (28) idaresindeki otomobil ile aynı yönde ilerleyen A.L.G. (58) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savrulurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kaza anında emniyet kemerinin takılı olmadığı belirlenen aracın sürücüsü Hasan Berk'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Aynı araçta yolcu konumunda bulunan Z.Y.T. (7), İ.T. (19) ve İ.A. (18) ile diğer aracın sürücüsü A.L.G. ve araçta bulunan E.S.G. (27) yaralandı.

YARALI SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Yaralılardan Z.Y.T., İ.T. ve İ.A. ambulanslarla Seferihisar Devlet Hastanesine; sürücü A.L.G. ile E.S.G. ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanelerde tedavileri devam eden 5 yaralının da genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, hastanedeki tedavisi tamamlanan aracın sürücüsü A.L.G., Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Hasan Berk'in cenazesi ise olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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