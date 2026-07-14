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Giriş Tarihi: 14.07.2026 11:25

İzmir'de feci kaza: 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti!

İzmir'in Menderes ilçesinde 'U' dönüşü yapmak isteyen otomobille çarpışan motosikletin 26 yaşındaki sürücüsü Özcan Şahin'in yaşamını yitirdiği feci kaza, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
İzmir’de feci kaza: 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti!
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Kaza, dün Özdere Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan özel bir sağlık merkezinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ç. (46) idaresindeki 34 SB 3549 plakalı otomobil cadde üzerinde 'U' dönüşü yapmak istediği sırada, Özcan Şahin (26) yönetimindeki 35 BBE 237 plakalı motosikletle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Özcan Şahin, ambulansla kaldırıldığı Seferihisar Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAZA ANI KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde; 'U' dönüşü yapmaya çalışan otomobil ile motosikletin çarpıştığı ve çarpmanın şiddetiyle genç sürücünün metrelerce yola savrulduğu anlar yer aldı. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü İ.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

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İzmir'de feci kaza: 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti!
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