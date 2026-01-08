İzmir’de feci olay: Eski milli sporcu kendi tüfeğinden çıkan kurşunla can verdi!

SAÇMALAR SIRTINA İSABET ETTİ

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Kılıç, sırtından ağır yaralandı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Kılıç'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kılıç'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.