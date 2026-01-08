Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de feci olay: Eski milli sporcu kendi tüfeğinden çıkan kurşunla can verdi!
Giriş Tarihi: 8.01.2026 09:58

İzmir’in Tire ilçesinde domuz avına çıkan eski milli sporcunun, sırtında asılı bulunan av tüfeği kazara ateş aldı. Meydana gelen feci olay sonucu sırtından vurularak ağır yaralanan Sabri Kılıç, (45) hayatını kaybetti.

İHA Yaşam
Acı olay, Hasan Çavuşlar Mahallesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, domuz avına çıkan eski Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu zıpkınla balık avı milli takım sporcusu Sabri Kılıç (45), makilik alandan geçtiği sırada sırtında asılı olan av tüfeği bir dala takılarak kazara ateş aldı.

SAÇMALAR SIRTINA İSABET ETTİ

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Kılıç, sırtından ağır yaralandı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Kılıç'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kılıç'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

