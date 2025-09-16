İzmir’de FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen, dijital materyallerde örgüt üyeliklerine dair kayıt bulunan ve örgüt üyesi olduklarına ilişkin beyan bulunan emekli veya ihraç polis, aktif öğretmen ve sivil şahısların da aralarında olduğu 13 şüpheli belirlendi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak, bugün sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 3 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.