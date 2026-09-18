İzmir’de FETÖ operasyonu! 21 gözaltı

PARA VE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, örgütün finansmanında kullanıldığı değerlendirilen 192 bin TL, 2 bin 582 ABD Doları, 4 bin 50 euro ve 20 sterlin nakit para ile 8 çeyrek altın, 6 ata altını ve 1 yarım altına el konuldu. Gözaltına alınan 21 şüphelinin jandarmadaki adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör