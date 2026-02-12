İzmir’de FETÖ’nün eğitim yapılanmasına operasyon: 3 şüpheli tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından, FETÖ (Fetullahçı Terör Örgütünün) güncel eğitim yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda önceki gün 12 şüpheli gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 12 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 7 şüpheli ise serbest bırakıldı.

ÖRGÜTSEL TOPLANTILAR DÜZENLEDİLER

FETÖ terör örgütü mensuplarının, "hücre evi" diye tabir edilen ve örgütsel olarak kullanılan bazı adreslerde güncel faaliyetlerine devam ettikleri, örgüt mensuplarının bu evlerde örgüte taban kazandırarak dağılma sürecinde olan örgütü ayakta tutmaya çalıştıkları, bu evlerde örgütsel toplantılar düzenledikleri belirlendi. Öte yandan illegal yollarla yurt dışına kaçma arayışında olan örgüt mensuplarının, bir müddet bu evlerde barındırıldıktan ve uygun şartlar oluştuktan sonra yurtdışına gönderilmeye çalışıldığı da tespit edildi.

3 OPERASYONDA 34 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ'nün eğitim yapılanmasına ilişkin yapılan operasyonların ardından geçtiğimiz haziran ayında 27 şüpheli kasım ayında ise 4 şüpheli tutuklanmıştı. 3. dalga operasyonunda 3 şüphelinin daha tutuklanması ile tutuklu sayısı 34'e yükseldi.