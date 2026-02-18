İzmir’de fuhuş çetesine darbe! 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak, Teknik Takip ve SAM Büro Amirliği ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında uzun süren teknik takip ve saha çalışmaları neticesinde operasyon için düğmeye bastı.

GELİRİ SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYELERİ PAYLAŞTI

Soruşturma kapsamında şüphelilerin masaj salonu adı altında mağdur kadınlara fuhuş yaptırarak maddi kazanç elde edildiği belirlendi. Müşterilere mağdur kadınların fotoğraflarının bulunduğu katalogların gönderildiği ve gerçekleştirilen fuhuş eylemlerinden elde edilen gelirin suç örgütü üyeleri arasında paylaştırılarak maddi kazanç sağlandığı da tespit edildi. Şüphelilerin fuhuş faaliyetlerini sistematik biçimde sürdürdükleri tespit edildi.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Tespitlerin ardından 13 Şubat günü İzmir'de yapılan eşzamanlı operasyonlarda 8 şüpheli adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve masaj salonunda yapılan aramalarda birçok dijital materyal ve bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 13 mağdur kadın da kurtarıldı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli önceki gün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.A. ve T.K. çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.Ş., M.A., H.K., H.Ç., Z.İ. ve G.K. isimli şüpheliler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.