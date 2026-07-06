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Giriş Tarihi: 6.07.2026 14:25 Son Güncelleme: 6.07.2026 14:26

İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın!

İzmir'in Menemen ilçesinde öğlen saatlerinde bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangına yoğun müdahale sürüyor.

İHA Yaşam
İzmir’de geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın!
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Edinilen bilgiye göre yangın, saat 13.00 sıralarında Maltepe yolu üzerinde Camikebir Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen sebeple çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar, çevredeki birçok bölgeden fark edildi.

YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin alevleri kontrol altına almak için başlattığı yoğun müdahale devam ediyor.

İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın: Söndürme çalışmaları devam ediyor | Video

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İZMİR #MENEMEN

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İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın!
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