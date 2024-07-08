İzmir’de gümüşçü cinayeti

Olay, Buca ilçesi Şirinyer semti Menderes Caddesi'ndeki gümüşçüde meydana geldi. Gümüşçülük yapan Hasan Çınar (45), iş yerine kız arkadaşıyla birlikte egelen B.T'nin (30) pompalı tüfekli saldırısında yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan B.T, polis ekiplerince suç aleti pompalı tüfekle yakalandı. Gözaltına alınan zanlının, bir süre önce Çınar'ın işlettiği gümüş dükkanının karşısındaki kuyumcuda çalıştığı, psikolojik sorunları nedeniyle işten ayrıldığı öğrenildi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Cinayet şüphelisi B.T.'nin kasten yaralama, tehdit, hakaret, polise mukavemet ve uyuşturucu suçlarından emniyette kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.