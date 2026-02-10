Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de güvercin kümesinden şoke eden görüntü: Cephaneliğe çevirmişler!
Giriş Tarihi: 10.02.2026 10:04

İzmir’de güvercin kümesinden şoke eden görüntü: Cephaneliğe çevirmişler!

İzmir’in Karabağlar ilçesinde polis ekipleri tarafından bir ikamete düzenlenen operasyonda, güvercin kümesine gizlenmiş 124 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
İzmir’de güvercin kümesinden şoke eden görüntü: Cephaneliğe çevirmişler!
  • ABONE OL

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bireysel silahlanmaya karşı yürütülen çalışmalar çerçevesinde, bir şahsın ruhsatsız tabanca satışı yaptığı bilgisine ulaştı. İstihbari çalışmaların ardından harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

GÜVERCİN KÜMESİNDE ÇIKTI

İkametin giriş katında bulunan güvercin kümesinde yapılan aramalarda; 124 adet ruhsatsız tabanca, 76 adet tabanca sürgüsü, 28 adet tabanca namlusu ile 39 adet icra mili ve yayı ele geçirildi. Operasyon kapsamında U.K. (41), A.K. (41) ve E.Y.K. (19) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir’de güvercin kümesinden şoke eden görüntü: Cephaneliğe çevirmişler!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz