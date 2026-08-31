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Giriş Tarihi: 31.08.2026 11:32

İzmir'de hakime yönelik tehdit ve şantaj iddiasında yeni gelişme: 1 kişi tutuklandı

İzmir'de 5. Aile Mahkemesi hakimine tehdit ve şantaj mesajı atan 2 şüpheliden R.K. tutuklandı, K.U. serbest kaldı. Şüphelilerin kişisel bilgileri paylaştığı belirlenirken diğer 2 kişi ise aranıyor.

AA
İzmir’de hakime yönelik tehdit ve şantaj iddiasında yeni gelişme: 1 kişi tutuklandı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir 5. Aile Mahkemesi hakimine WhatsApp üzerinden tehdit ve şantaj içerikli mesajlar gönderildiği belirlendi. Mesajlarda, "Ben K.U., R.K. ile olan davamızda R.K. ceza almazsa hedef sen olursun." ifadesinin kullanıldığı, hakimin ve aile bireylerinin kişisel bilgilerinin de paylaşıldığı tespit edildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda K.U. ile R.K. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda suç delili olabilecek materyallere el konuldu. K.U., ifadesinin ardından emniyetten serbest bırakıldı. Ankara'daki adresinde gözaltına alınan R.K. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden alınan ifadesinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

DİĞER 2 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olayla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen 2 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan şüphelilerden K.U. hakkında, dönemin Aydın Valisi Yakup Canbolat ile yine dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse'ye tehdit içerikli mesajlar gönderdiği gerekçesiyle 27 Ocak 2025 ve 4 Eylül 2025'te işlem yapıldığı belirlendi

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANKARA #İZMİR

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İzmir'de hakime yönelik tehdit ve şantaj iddiasında yeni gelişme: 1 kişi tutuklandı
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