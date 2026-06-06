İzmir’de Havacılık Festivali coşkusu: Türk Hava Kuvvetlerinin 115’inci kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

"ALLAH TÜRK ORDUSUNU, TÜRK MİLLETİNİ KORUSUN"

Festivali izleyen vatandaşladan Mehmet Sağtürk, "Bu atmosferde Türk ordusunun ne kadar güçlü, ne kadar donanımlı olduğunu görmüş olduk bir kez daha. Allah Türk ordusunu Türk milletini korusun. Etkinlik gerçekten çok heyecanlı ve çok güzeldi" diye konuştu.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör