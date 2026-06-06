İzmir’de Havacılık Festivali coşkusu: Türk Hava Kuvvetlerinin 115’inci kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Hava Kuvvetlerinin 115'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İzmir'de düzenlenen Gençlik ve Havacılık Festivali kapsamında askeri hava araçları ile yerli savunma sanayisi platformları geçiş yaptı.
HÜRKUŞ VATANDAŞLARI GURURLANDIRDI
Festivalin heyecan dozunu artıran anlar ise uçuş gösterileriyle yaşandı. Türk Yıldızları'nın eşsiz gösterisi ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakların envanter geçişinin ardından sahne alan yerli uçağımız Hürkuş, estetik manevralarıyla gururlandırdı.
"ALLAH TÜRK ORDUSUNU, TÜRK MİLLETİNİ KORUSUN"
Festivali izleyen vatandaşladan Mehmet Sağtürk, "Bu atmosferde Türk ordusunun ne kadar güçlü, ne kadar donanımlı olduğunu görmüş olduk bir kez daha. Allah Türk ordusunu Türk milletini korusun. Etkinlik gerçekten çok heyecanlı ve çok güzeldi" diye konuştu.