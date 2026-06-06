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Giriş Tarihi: 6.06.2026 19:21 Son Güncelleme: 6.06.2026 19:23

İzmir'de Havacılık Festivali coşkusu: Türk Hava Kuvvetlerinin 115'inci kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Hava Kuvvetlerinin 115'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İzmir'de düzenlenen 'Gençlik ve Havacılık Festivali', teknoloji sergileri ve gökyüzündeki nefes kesen akrobasi gösterileriyle hız kesmeden devam etti. Türk Yıldızları'nın eşsiz gösterisi ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakların envanter geçişinin ardından sahne alan yerli uçağımız Hürkuş, estetik manevralarıyla gururlandırdı. Etkinliğe damga vuran SOLOTÜRK ise gökyüzündeki sınırları zorlayan performansıyla izleyenleri adeta büyüledi.

İHA Yaşam
İzmir’de Havacılık Festivali coşkusu: Türk Hava Kuvvetlerinin 115’inci kuruluş yıl dönümü kutlanıyor
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Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Hava Kuvvetlerinin 115'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İzmir'de düzenlenen Gençlik ve Havacılık Festivali kapsamında askeri hava araçları ile yerli savunma sanayisi platformları geçiş yaptı.

HÜRKUŞ VATANDAŞLARI GURURLANDIRDI

Festivalin heyecan dozunu artıran anlar ise uçuş gösterileriyle yaşandı. Türk Yıldızları'nın eşsiz gösterisi ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakların envanter geçişinin ardından sahne alan yerli uçağımız Hürkuş, estetik manevralarıyla gururlandırdı.

SOLOTÜRK'TEN GÖKYÜZÜNE İMZA

Etkinliğe damga vuran SOLOTÜRK ise gökyüzündeki sınırları zorlayan performansıyla izleyenleri adeta büyüledi. Vatandaşların nefeslerini tutarak büyük bir ilgiyle takip ettiği gösteri, alandan yükselen coşkulu alkışlarla sona erdi.

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"ALLAH TÜRK ORDUSUNU, TÜRK MİLLETİNİ KORUSUN"
Festivali izleyen vatandaşladan Mehmet Sağtürk, "Bu atmosferde Türk ordusunun ne kadar güçlü, ne kadar donanımlı olduğunu görmüş olduk bir kez daha. Allah Türk ordusunu Türk milletini korusun. Etkinlik gerçekten çok heyecanlı ve çok güzeldi" diye konuştu.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör

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İzmir'de Havacılık Festivali coşkusu: Türk Hava Kuvvetlerinin 115'inci kuruluş yıl dönümü kutlanıyor
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