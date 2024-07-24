İzmir’de Hazine arazisi satışı vaadiyle dolandırıcılığa 3 tutuklama

İzmir'de emniyet müdürlüğüne şikayette bulunan bir vatandaşın Buca ilçesindeki Milli Emlak'a ait bir gayrimenkulu uygun fiyattan almak isterken 150 bin TL dolandırıldığını bildirdi. Bunun üzerine İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri dolandırıcılık şüphelileri C.C., B.T., İ.K., M.Ç. ve C.T. hakkında teknik ve fiziki takip başlattı.