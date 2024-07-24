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Giriş Tarihi: 24.7.2024 20:23

İzmir’de Hazine arazisi satışı vaadiyle dolandırıcılığa 3 tutuklama

İzmir’de Milli Emlak’a ait gayrimenkulü uygun fiyattan satacaklarını söyleyerek bir kişiyi dolandıran 5 şüpheli polis tarafından yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA
İzmir’de Hazine arazisi satışı vaadiyle dolandırıcılığa 3 tutuklama

İzmir'de emniyet müdürlüğüne şikayette bulunan bir vatandaşın Buca ilçesindeki Milli Emlak'a ait bir gayrimenkulu uygun fiyattan almak isterken 150 bin TL dolandırıldığını bildirdi. Bunun üzerine İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri dolandırıcılık şüphelileri C.C., B.T., İ.K., M.Ç. ve C.T. hakkında teknik ve fiziki takip başlattı.

Yapılan çalışmanın ardından 5 şüpheli Konak ilçesinde yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden C.Ç., B.T. ve İ.K. tuklanırken, M.Ç. ve C.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İzmir’de Hazine arazisi satışı vaadiyle dolandırıcılığa 3 tutuklama
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