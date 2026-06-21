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Giriş Tarihi: 21.06.2026 10:34 Son Güncelleme: 21.06.2026 12:54

İzmir’de istek parçası çalmayınca düğünü kana buladı! Pompalı tüfekli saldırgan rastgele kurşun yağdırdı: 14 yaşındaki Ayaz hayatını kaybetti!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen saldırı dehşet dolu anlar yaşattı. Sezgin B. ile Yağmur S. çiftinin kına gecesi eğlencesi sırasında 43 yaşındaki E.D. isimli şahıs pompalı tüfekle rastgele kurşun yağdırdı. Açılan ateş sonucu 14 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı. Şüphelinin yaralanan Ümmühan D.’nin eşi olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

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İzmir’de istek parçası çalmayınca düğünü kana buladı! Pompalı tüfekli saldırgan rastgele kurşun yağdırdı: 14 yaşındaki Ayaz hayatını kaybetti!
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Olay, dün saat 23.45 sıralarında Ödemiş ilçesine bağlı Emirli Mahallesi'nde bulunan bir okulun bahçesinde düzenlenen düğün merasiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğüne katılan E.D. (43) isimli şahıs, orkestradan bir parça çalmasını talep etti. 'İstek parça'nın çalınmamasına sinirlenerek müzisyenlerle ve çevredekilerle tartışan E.D., hışımla düğün alanından ayrılarak evine gitti.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 4 KİŞİ YARALANDI

Kısa süre sonra elinde pompalı tüfekle okul bahçesine geri dönen gözü dönmüş şahıs, hedef gözetmeksizin düğün kalabalığının üzerine rastgele ateş açmaya başladı. Panik ve çığlıkların birbirine karıştığı olayda, tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Ayaz Çimen (12) ve H.B. (30) ağır yaralanırken, Ü.D. (45), O.Ö. (72) ve H.Ö. (22) ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan 14 yaşındaki Ayaz Çimen, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun acı haberini alan yakınları hastane bahçesinde sinir krizleri geçirdi. Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.



SİLAHIYLA BİRLİKTE ORMANDA YAKALANDI

Bir istek şarkı uğruna düğün yerini kan gölüne çeviren ve olayın ardından elindeki suç aletiyle birlikte gecenin karanlığından faydalanarak ormanlık alana kaçan şüpheli E.D.'yi yakalamak için jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan ısrarlı takip ve operasyon sonucunda şüpheli E.D., saklandığı ormanlık alanda av tüfeği ile birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı adli soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ÖDEMİŞ #İZMİR

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İzmir’de istek parçası çalmayınca düğünü kana buladı! Pompalı tüfekli saldırgan rastgele kurşun yağdırdı: 14 yaşındaki Ayaz hayatını kaybetti!
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