İzmir’de istek parçası çalmayınca düğünü kana buladı! Pompalı tüfekli saldırgan rastgele kurşun yağdırdı: 14 yaşındaki Ayaz hayatını kaybetti!

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 4 KİŞİ YARALANDI



Kısa süre sonra elinde pompalı tüfekle okul bahçesine geri dönen gözü dönmüş şahıs, hedef gözetmeksizin düğün kalabalığının üzerine rastgele ateş açmaya başladı. Panik ve çığlıkların birbirine karıştığı olayda, tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Ayaz Çimen (12) ve H.B. (30) ağır yaralanırken, Ü.D. (45), O.Ö. (72) ve H.Ö. (22) ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan 14 yaşındaki Ayaz Çimen, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun acı haberini alan yakınları hastane bahçesinde sinir krizleri geçirdi. Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.