İzmir’de istifa depremi! Önce büyükşehir ardından da Konak Belediyesi...

İzmir'de dengeler yine bozuldu. İzmir Büyükşehir ve Konak Belediyelerinden gelen istifa haberleri siyaset kulislerinde deprem etkisi yarattı.İlk istifa haberi İzmir Büyükşehir Belediyesinden geldi. İZBB Başkanı Cemil Tugay'ın sağ kolu olarak bilinen ve belediyenin stratejik yapılanmasında kritik bir pozisyonda yer alan Belediye Şirketler Koordinatörü ve Hukuk Müşaviri Ahmet Okyay görevinden istifa ettiğini duyurdu.

TUGAY'IN HEM AVUKATI HEM DE SAĞ KOLU İDİ

Okyay'ın beklenmeyen istifası Büyükşehir Belediyesinden deprem etkisi yarattı. Tüm görevlerindin istifa eden Okyay'ın belediyenin hukuk müşavirliğinde avukat olarak çalışmaya devam edeceği öne sürüldü.

Şirketler Koordinatörü Avukat Ahmet Okyay

ARALARINA TOPLU SÖZLEŞME İMZA TÖRENİ GİRDİ

Okyay, aynı zamanda aynı zamanda sendikalar gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi (TİS) süreçleri ve şirket içi idari/hukuki konularda belediye adına masada yer alan ve görüşmeleri yürüten kilit isimlerden biriydi. Okyay ayrıca avukatlık şirketi üzerinden hem belediye şirketlerinin hem de Başkan Tugay'ın özel avukatlığını yapmaktaydı.



EŞİNİN GÖREVİ SÜRÜYOR

Başkan Tugay'ın Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden arkadaşı olan Okyay'ın eşi Prof. Dr. Pınar Okyay ise, Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcısı olarak görevini sürdürüyor.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu

İŞTE İSTİFA NEDENİ…

Edinilen bilgiye göre Belediye Şirketler Koordinatörü ve Hukuk Müşaviri Ahmet Okyay'ın istifasının arkasında, dün gece İZBB Başkanı Cemil Tugay'ın Belediye-İş Sendikası ile imzaladığı toplu sözleşme yattığı öne sürülüyor. İddiaya göre Cemil Tugay aynı zamanda şirketler koordinatörü olarak görev yapan Ahmet Okyay'ı imza törenine davet etmedi. Bunun üzerine Okyay'da duruma tepki göstererek görevlerinden istifa etti. Sıza bilgilere göre Tugay'ın henüz Okyay'ın istifasını işleme koymadı.

BİR İSTİFA HABERİ DE KONAK'TAN

Diğer bir istifa haberi ise CHP'li Konak Belediyesi'nden geldi. CHP Grup Başkan vekil Kazım Umdular dün gerçekleşen meclis toplantısı sonrası başkan vekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Konak Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Kazım Umdular

UMDULAR, KURT'A GEÇMİŞ OLSUN DEDİ

SABAH istifanın perde arkasını araştırdı. Edinilen bilgiye göre CHP Grup Başkan Vekili Umdular, dün gerçekleşen meclis toplantısı sırasında evinin kurşunlanarak tehdit edildiğini açıklayan Meclis Üyesi Alaattin Kurt'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Ardından da konuya ilişkin olarak yaptığı konuşmada meclis üyesine ya da herhangi bir kişiye yönelik tehdidin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini söyledi.

MUTLU: "NİYE BENİ SAVUNMADINIZ"

Edinilen bilgiye göre meclis toplantısı sonrası Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, CHP Grup Başkanvekili Kazım Umdular'a, "Beni savunmak yerine Alaattin Kurt'u korudunuz." sözleriyle tepki gösterdi.Yaşanan görüşmenin ardından Kazım Umdular'ın CHP Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti. Her iki istifa da belediye koridorlarında deprem etkisi yarattı. İstifalardan boşalan koltuklara kimin oturacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.