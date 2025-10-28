İzmir’de İZSU şebeke borusu patladı: Bir evi yaşanmaz hale getirdi

Karabağlar ilçesi Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi'nde yaşayan Bülent Taşkıran, yaklaşık dört hafta önce evinin önünden geçen şebeke suyu hattında sızıntı fark etti. İlk başta küçük bir sızıntı gibi görünen arıza kısa sürede büyüyerek evin içine kadar su girmesine neden oldu. Evine tesisatçı getirerek kontroller yaptıran Taşkıran, su kaçağının kendi tesisatından değil, yoldaki ana şebeke borusundan kaynaklandığını öğrendi. Ancak defalarca İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nü (İZSU) aramasına ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşeri İletişim Merkezi'ne, Karabağlar Belediyesi'ne ve diğer kurumlara başvurmasına rağmen sorun çözülemedi. Haftalardır su içinde kalan evin duvarlarında rutubet ve çürüme meydana gelirken, laminat parkeler ve mutfak dolapları da zarar gördü. Eşyalarını tek bir odaya taşıyan Taşkıran, 85 yaşındaki annesini de başka bir akrabasının yanına yerleştirmek zorunda kaldı.





"BİZİ EVİMİZDEN ETTİLER"



Evlerinin artık yaşanmaz hale geldiklerini söyleyen Bülent Taşkıran, "Dört haftadır evimiz bu şekilde ve içinde oturulamayacak durumda. Şebeke suyundan sızıntı var. Evimizin içine laminat parkeler, duvarlar ve bütün odalar sızdı. Mutfak dolapları zarar gördü. Evi boşalttık, eşyaları çıkartmak zorunda kaldık, suyun altında kaldı. Şu an akrabalarımızda kalıyoruz. Burada yaşanacak gibi değil. Annem 85 yaşında ve burada yaşıyordu, onu akrabalarımıza taşımak zorunda kaldık. Bizi evimizden ettiler" diye konuştu.





EVDE HASAR BÜYÜK, TADİLAT UZUN SÜRECEK



"Binamız çürüyor, duvarlar rutubet içinde, buranın kuruması ve yeniden tadilatı en az altı ay sürecek diyen vatandaş, mecburen kiraya çıkacaklarını söyledi. Büyük bir masrafın altında kalacaklarını söyleyen Taşkıran, "6 ay kirada kalırsam en az 180 bin TL, evin içini yeniden yaptırmak için de 150 bin TL masraf gerekiyor. Zararlarımızın kim tarafından karşılanacağını bilmiyoruz" dedi.

Evinde artık yaşanamayacak hale geldiklerini belirten Bülent Taşkıran, "Dört haftadır evimiz su içinde. Eşyalarımız zarar gördü, annem mağdur oldu. Yetkililere defalarca ulaşmama rağmen kimse gelmedi. Bu evin yeniden tadilatı gerekiyor. En az altı ay sürecek bir süreç. Kiraya çıkmak zorundayız ama zararımızı kim karşılayacak bilmiyoruz" açıklamasında bulundu.