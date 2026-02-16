İzmir’de kahreden ölüm! Hurda otobüste geceleyen genç alevlerin arasında kaldı

İzmir'in Çiğli ilçesi, Küçükçiğli Mahallesi Atasanayi Sitesi'nde sabah saat 06.00 sıralarında büyük bir facia yaşandı. Park halindeki 35 N 2886 plakalı hurda otobüsten dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler alevlere müdahale etti ancak acı tablo yangın söndürüldükten sonra ortaya çıktı.
16 YAŞINDAKİ ABDULLAH KURTARILAMADI
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sonrası araç içerisinde yapılan incelemede, 16 yaşındaki Abdullah Elali'nin cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz gencin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bölgedeki esnaf ve görgü tanıkları, sabah saatlerinde yükselen alevlerin tüm sanayi sitesini korkuttu belirti.
"OTOBÜSÜ KAÇIRINCA BURAYA SIĞINDIK"
Olayın ardından polis ekipleri, otobüste Abdullah ile birlikte olduğu belirlenen İ.K. (15), A.K. (16) ve P.Ö. (17) isimli üç arkadaşı gözaltına aldı. Gençlerin ilk ifadelerinde; akşam birlikte vakit geçirdiklerini, eve dönecekleri otobüsü kaçırdıkları için geceyi bu hurda otobüste geçirmeye karar verdiklerini söyledikleri öğrenildi.
YANGIN SİGARA İZMARİTİ YÜZÜNDEN Mİ ÇIKTI?
Gözaltına alınan gençlerin iddiaları ise kan dondurdu. Arkadaşlarının ifadesine göre; Abdullah Elali'nin elindeki sigarayı söndürmeden otobüsün içine atması sonucu yangın bir anda büyüdü. Diğer üç gencin araçtan kendilerini dışarı atmayı başardığı ancak Abdullah'ın alevlerin arasında kalarak çıkamadığı öne sürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken, yangının başlangıç anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.