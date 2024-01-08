İzmir’de kamyonet dehşeti: 5 yaralı var!

Yaşanan feci kazanın ardından ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralanan 5 kişi ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılar buradaki tedavilerinin ardından bir süre sonra taburcu oldu.
Yaşanan feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kaldırımda bulunan kişilere hızla gelen kamyonetin çarptığı, kazazedelerden 2'sinin kamyonetle birlikte iş yerine girdiği, 1 kadının kaldırıma savrulduğu ve kamyonetin iş yerinde bulunan reklam panosuna çarpmasıyla panonun içeride bulunan 1 kişinin üzerine düştüğü yer aldı. Ayrıca görüntülerde, kazanın hemen ardından vatandaşların yaralıların yardımına koştuğu da yer aldı.
Öte yandan, polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kazanın mağduru vatandaşların ve iş yeri sahibinin araç sürücüsünden şikayetçi olmadığı öğrenildi.