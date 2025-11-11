Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de kan donduran olay | Eşini yaraladı oğlunu öldürdü: Eli tüfekli cani böyle yakalandı!
İzmir'de kan donduran olay | Eşini yaraladı oğlunu öldürdü: Eli tüfekli cani böyle yakalandı!

İzmir'in Tire ilçesinde Ş.K. (55), av tüfeğiyle tartıştığı eşi Gülşen Kaya'yı yaralayıp, oğlu Aşkın Kaya'yı (25) öldürdü. 21 gün sonra jandarma tarafından yakalanan Ş.K., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kan donduran olay, 20 Ekim'de akşam saatlerinde Dallık Mahallesi'nde meydana geldi. Ş.K. ile oğlu Aşkın Kaya ve eşi Gülşen Kaya arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Ş.K., evde bulunan av tüfeğiyle önce oğluna ardından eşine ateş etti.

YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, oğlu Aşkın Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Gülşen Kaya ilk müdahalenin ardından ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

CANİ ZANLI 21 GÜN SONRA YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Ş.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Ş.K., dün saklandığı evde jandarma tarafından yakalandı. Ş.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

