İzmir’de kan donduran olay | Eşini yaraladı oğlunu öldürdü: Eli tüfekli cani böyle yakalandı!

Kan donduran olay, 20 Ekim'de akşam saatlerinde Dallık Mahallesi'nde meydana geldi. Ş.K. ile oğlu Aşkın Kaya ve eşi Gülşen Kaya arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Ş.K., evde bulunan av tüfeğiyle önce oğluna ardından eşine ateş etti.