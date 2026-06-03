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Giriş Tarihi: 3.06.2026 19:10

İzmir'de kan donduran olay: Yeni doğmuş bebeği poşetle kapıya bırakmışlar!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evin kapısına asılan poşette tülbente sarılmış yeni doğmuş bebek bulundu. Bebeğin durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri, bebeğin kim ya da kimler tarafından bırakıldığının tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

DHA
İzmir’de kan donduran olay: Yeni doğmuş bebeği poşetle kapıya bırakmışlar!
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Umurbey Mahallesi Arif Çıkmazı Sokak'taki bir evin kapısında, 31 Mayıs'ta bir poşet asılı olduğunu ve içinden gelen bebek sesini duyan çevredekiler, durumu polise bildirdi.

İhbarla olay yerine giden polis ekiplerinin yaptığı kontrolde poşet içerisinden tülbente sarılı bir kız bebek çıktı. Kordon bağı henüz kesilmemiş olan yeni doğmuş bebek, çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada yapılan kontrolde, bebeğin durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, bebeğin kim ya da kimler tarafından bırakıldığının tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör

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İzmir'de kan donduran olay: Yeni doğmuş bebeği poşetle kapıya bırakmışlar!
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