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Giriş Tarihi: 31.5.2024 10:02 Son Güncelleme: 31.5.2024 10:05

İzmir’de kanlı infaz: Otomobilinde öldürüldü

İzmir’de otomobilinde silahlı saldırısına uğrayan 45 yaşındaki Gerçek Atçı yaşamını yitirdi. Polis cinayeti gerçekleştirilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de kanlı infaz: Otomobilinde öldürüldü

Olay, saat 02.00 sıralarında Konak ilçesi Hilal Mahallesi 1210 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Gerçek Atçı, 45 VS 45 plakalı otomobilinde olduğu sırada, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Atçı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, Atçı'nın otomobilinde ve çevrede incelemede bulundu. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Atçı'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, Atçı'yı öldüren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

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İzmir’de kanlı infaz: Otomobilinde öldürüldü
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