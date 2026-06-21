Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de kına gecesi kanlı bitti! Pompalı tüfekli saldırgan rastgele kurşun yağdırdı: 14 yaşındaki Ayaz hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 21.06.2026 10:34 Son Güncelleme: 21.06.2026 10:35

İzmir’de kına gecesi kanlı bitti! Pompalı tüfekli saldırgan rastgele kurşun yağdırdı: 14 yaşındaki Ayaz hayatını kaybetti!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen saldırı yürekleri burktu. Sezgin B. ile Yağmur S. çiftinin kına gecesi eğlencesi sırasında 43 yaşındaki E.D. isimli şahıs pompalı tüfekle dehşet saçtı. Açılan ateş sonucu 14 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı. Şüphelinin yaralanan Ümmühan D.’nin eşi olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

AA Yaşam
İzmir’de kına gecesi kanlı bitti! Pompalı tüfekli saldırgan rastgele kurşun yağdırdı: 14 yaşındaki Ayaz hayatını kaybetti!
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Emir Mahallesi'nde Emirli İlkokulu bahçesinde dün akşam saatlerinde Sezgin B. ile Yağmur S. çiftinin kına gecesi eğlencesi sırasında E.D. (43), pompalı tüfekle kalabalığa rastgele ateş açtı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 4 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda Ayaz Çimen (14), Hüseyin Ö. (23), Hasan B. (30), Ümmühan D. (45) ve Osman Ö. (72) yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayaz Çimen kurtarılamadı.



ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI

Ümmühan D'nin saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen E.D'nin eşi olduğu öğrenildi. Durumu ağır olan kadın, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayatını kaybeden Çimen'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi kırsal alanda yakaladı. Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ÖDEMİŞ #İZMİR

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İzmir’de kına gecesi kanlı bitti! Pompalı tüfekli saldırgan rastgele kurşun yağdırdı: 14 yaşındaki Ayaz hayatını kaybetti!
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