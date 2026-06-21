İzmir’de kına gecesi kanlı bitti! Pompalı tüfekli saldırgan rastgele kurşun yağdırdı: 14 yaşındaki Ayaz hayatını kaybetti!





ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI

Ümmühan D'nin saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen E.D'nin eşi olduğu öğrenildi. Durumu ağır olan kadın, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayatını kaybeden Çimen'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi kırsal alanda yakaladı. Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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