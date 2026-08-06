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Giriş Tarihi: 6.08.2026 08:37

İzmir'de "kız meselesi" kavgası kanlı bitti! 15 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı: 4 gözaltı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde iddiaya göre 'kız meselesi' nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada Mehmet D. (15), kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Kalbi duran Mehmet D., hastanede yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürülürken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

DHA Yaşam
İzmir’de kız meselesi kavgası kanlı bitti! 15 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı: 4 gözaltı
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Olay, akşam saatlerinde Bozyaka Mahallesi 3091 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Bozyaka Kapalı Pazaryeri'nin arka kısmında iki grup arasında 'kız meselesi' nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

15 YAŞINDAKİ GENÇ KALBİNDEN BIÇAKLANDI

Kavgada Mehmet D. kalbinden, H.D. (16) ise elinden bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslara İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

4 GÖZALTI

Mehmet D.'nin hastanede kalbinin durduğu, doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldüğü ve ardından ameliyata alındığı öğrenildi. Elinden yaralanan H.D.'nin ise tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüleceği belirtildi.Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İZMİR

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İzmir'de "kız meselesi" kavgası kanlı bitti! 15 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı: 4 gözaltı
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