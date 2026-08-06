İzmir'de "kız meselesi" kavgası kanlı bitti! 15 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı: 4 gözaltı

15 YAŞINDAKİ GENÇ KALBİNDEN BIÇAKLANDI

Kavgada Mehmet D. kalbinden, H.D. (16) ise elinden bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslara İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.