İzmir’de ’Kökten hayata’ projesiyle 4 bin fidan toprakla buluştu

Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu ile THY Destek Hizmetleri A.Ş iş birliğiyle hayata geçirilen 'Kökten Hayata' fidan dikim projesi, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının ev sahipliğinde Foça Açık Ceza İnfaz Kurumunda gerçekleştirildi. Çevreye duyarlılığı artırmayı ve hükümlülerin topluma kazandırılmasını amaçlayan proje kapsamında, 4 bin fidan toprakla buluştu.

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Düzenlenen törende, İşyurtları Kurumu Başkanı Hüsnü Gezginci, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve THY Destek Hizmetleri A.Ş İşe Alım ve İletişim Müdürü Seyfullah Can Yıldız konuşma yaparak projenin önemine vurgu yaptı. Törene ayrıca İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekilleri, ceza infaz kurumunda görevli Cumhuriyet savcıları, kurum müdürleri ve personeli ile THY Destek Hizmetleri A.Ş yöneticileri de katıldı. Etkinlik kapsamında, İşyurtları Kurumu ile Foça Açık Ceza İnfaz Kurumunun tanıtım filmleri izlenerek iş birliği protokolü imzalandı.

HÜKÜMLÜLER ÇEVRE BİLİNCİ KAZANACAK

İşyurtları Kurumu, hükümlü ve tutukluların meslek edinerek topluma kazandırılması amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Kurum, hükümlülerin üretken bireyler haline gelmelerini sağlarken, aynı zamanda onları toplumsal kurallara ve yasalara saygılı bireyler olmaya teşvik ediyor. Foça Açık Ceza İnfaz Kurumunda hayata geçirilen fidan dikim projesi, bu misyonu daha da ileriye taşıyarak, hükümlülerin çevre bilinci kazanmalarına ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmelerine olanak tanıyor.

MESLEK SAHİBİ OLUYORLAR

İşyurtları Kurumunun yürüttüğü mesleki eğitim çalışmaları kapsamında, hükümlüler tarım, hayvancılık, el sanatları ve endüstriyel üretim gibi alanlarda eğitim alarak meslek sahibi oluyor. Bugün gerçekleştirilen fidan dikim etkinliği ile hükümlüler, doğaya katkıda bulunurken aynı zamanda tarım alanında uygulamalı eğitim alma fırsatı elde etti.

ADALET BAKANLIĞI ÖNEMLİ ADIMLAR ATIYOR

Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu, hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması noktasında önemli adımlar atmaya devam ederken, çevre dostu projelerle doğaya katkı sağlamayı da sürdürüyor.