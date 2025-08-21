İzmir’de köpekten kaçarken otomobilin çarptığı kadın öldü

Fidan Deveci (55), 17 Ağustos'ta İzmir'in Menderes Belediyesi sınırları içerisindeki Oğlananası Mahallesi'nde yürürken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Bu sırada S.K. (38) idaresindeki otomobil, köpeklerden kaçmaya çalışan Deveci'ye çarptı. Yaralanan Deveci, bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Deveci, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili otomobilin sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.