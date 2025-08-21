Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de köpekten kaçarken otomobilin çarptığı kadın öldü
İzmir'de sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı 55 yaşındaki Fidan Deveci (55) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Fidan Deveci (55), 17 Ağustos'ta İzmir'in Menderes Belediyesi sınırları içerisindeki Oğlananası Mahallesi'nde yürürken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Bu sırada S.K. (38) idaresindeki otomobil, köpeklerden kaçmaya çalışan Deveci'ye çarptı. Yaralanan Deveci, bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Deveci, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili otomobilin sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

