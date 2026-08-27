İzmir’de korku dolu anlar! Berber dükkanına bıçakla girince öldüresiye dayak yedi





YUMRUĞU YİYİNCE BIÇAĞI ELİNDEN DÜŞÜRDÜ



Vatandaşın yüzüne attığı sert yumrukla neye uğradığını şaşıran saldırganın elindeki bıçak yere düştü. Hızını alamayan vatandaş, silahsız kalan saldırganı darp ederek tamamen etkisiz hale getirdi. Yaşanan arbede esnasında dükkanda çırak olarak çalışan küçük yaştaki çocuğun ise büyük bir panik ve korku yaşadığı görüldü.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI



İş yerinde yaşanan o hareketli dakikalar, berber dükkanının güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde; saldırganın elinde bıçakla içeri girdiği anlar, içerideki vatandaşın hiç tereddüt etmeden şahsa yumruk atarak yere serdiği ve ardından yaşanan boğuşma anları yer aldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör