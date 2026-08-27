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Giriş Tarihi: 27.08.2026 14:50

İzmir’de korku dolu anlar! Berber dükkanına bıçakla girince öldüresiye dayak yedi

İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana gelen olay yürekleri ağza getirdi. Bir berber dükkanına elinde bıçakla giren şahıs, içeride bulunan bir vatandaşın yumruklu müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Bıçaklı saldırganın darbedildiği ve küçük çırağın büyük korku yaşadığı o anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
İzmir’de korku dolu anlar! Berber dükkanına bıçakla girince öldüresiye dayak yedi
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Olay, dün öğle saatlerinde Çiğli ilçesi Evka-5 Mahallesi'nde bulunan bir berber dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde bıçakla hışımla içeri giren kimliği belirsiz bir kişi, içeridekiler için tehdit oluşturdu. Bu sırada dükkanda bulunan bir vatandaş, durumu fark ederek ani bir refleksle saldırgana müdahale etti.



YUMRUĞU YİYİNCE BIÇAĞI ELİNDEN DÜŞÜRDÜ

Vatandaşın yüzüne attığı sert yumrukla neye uğradığını şaşıran saldırganın elindeki bıçak yere düştü. Hızını alamayan vatandaş, silahsız kalan saldırganı darp ederek tamamen etkisiz hale getirdi. Yaşanan arbede esnasında dükkanda çırak olarak çalışan küçük yaştaki çocuğun ise büyük bir panik ve korku yaşadığı görüldü.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

İş yerinde yaşanan o hareketli dakikalar, berber dükkanının güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde; saldırganın elinde bıçakla içeri girdiği anlar, içerideki vatandaşın hiç tereddüt etmeden şahsa yumruk atarak yere serdiği ve ardından yaşanan boğuşma anları yer aldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ÇİĞLİ #İZMİR

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İzmir’de korku dolu anlar! Berber dükkanına bıçakla girince öldüresiye dayak yedi
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