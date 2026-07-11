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Giriş Tarihi: 11.07.2026 09:01 Son Güncelleme: 11.07.2026 09:34

İzmir’de korku dolu anlar! Kar maskesi takıp kuyumcu dükkanına kurşun yağdırdı: Meğer aylar önce de…

İzmir’in Karabağlar ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı yürekleri ağza getirdi. Yüzünü kar maskesiyle gizleyen Ş.C., kuyumcu dükkanına adeta kurşun yağdırdı. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan korkunç anlar kameraya saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
İzmir’de korku dolu anlar! Kar maskesi takıp kuyumcu dükkanına kurşun yağdırdı: Meğer aylar önce de…
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Olay, gece saatlerinde Gülyaka Mahallesi Eski İzmir Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, N.K.'nin (42) sahibi olduğu kuyumcu dükkanının önüne gelen kar maskeli Ş.C., kapalı olan iş yerine yanındaki tabancayla peş peşe ateş etti. Saldırgan, silahının tutukluk yapması üzerine koşarak kaçtı.

KURŞUNLAR KEPENGİ DELİP CAMA İSABET ETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, yapılan incelemelerde kurşunlardan birinin iş yerinin kepengini delip cama isabet ettiği belirlendi. Polis ekipleri, saldırı sonrası kaçan Ş.C.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Saldırı anı ise çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Öte yandan, birkaç aydır kuyumcu dükkanın önüne geldiği belirtilen 4-5 kişilik grubun, dün saat 16.00 sıralarında yeniden iş yerinin önüne gelmesi üzerine durumdan rahatsız olan N.K. ile aralarında tartışma çıktığı öğrenildi.

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KUYUMCU DA GÖZALTINDA

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine kuyumcu N.K., grupta bulunan M.S.'yi (17) tabancayla bacağından vurdu. Yaralı M.S.'nin hastanede tedavi altına alındığı, kuyumcu N.K.'nin ise gözaltında olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, gece saatlerinde gerçekleştirilen kurşunlama olayının bu konuyla bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
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İzmir’de korku dolu anlar! Kar maskesi takıp kuyumcu dükkanına kurşun yağdırdı: Meğer aylar önce de…
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