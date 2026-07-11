İzmir’de korku dolu anlar! Kar maskesi takıp kuyumcu dükkanına kurşun yağdırdı: Meğer aylar önce de…

KURŞUNLAR KEPENGİ DELİP CAMA İSABET ETTİ
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, yapılan incelemelerde kurşunlardan birinin iş yerinin kepengini delip cama isabet ettiği belirlendi. Polis ekipleri, saldırı sonrası kaçan Ş.C.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Saldırı anı ise çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
KUYUMCU DA GÖZALTINDA
Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine kuyumcu N.K., grupta bulunan M.S.'yi (17) tabancayla bacağından vurdu. Yaralı M.S.'nin hastanede tedavi altına alındığı, kuyumcu N.K.'nin ise gözaltında olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, gece saatlerinde gerçekleştirilen kurşunlama olayının bu konuyla bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.