İzmir’de korku dolu anlar! Kar maskesi takıp kuyumcu dükkanına kurşun yağdırdı: Meğer aylar önce de…

Olay, gece saatlerinde Gülyaka Mahallesi Eski İzmir Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, N.K.'nin (42) sahibi olduğu kuyumcu dükkanının önüne gelen kar maskeli Ş.C., kapalı olan iş yerine yanındaki tabancayla peş peşe ateş etti. Saldırgan, silahının tutukluk yapması üzerine koşarak kaçtı.