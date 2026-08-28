İzmir’de korku dolu anlar! MMA şampiyonu kurşunların hedefi oldu: ‘Yanlışlıkla sıktıklarına eminim’

'YANIMA YAKLAŞIP 'DOĞAN SEN MİSİN' DEYİP KURŞUN YAĞDIRDILAR'

Yaşadıklarını anlatan Hasan Başar, "Dükkanımın önünde, yanımda salon üyesi yaşı küçük bir çocukla oturuyordum. Yanıma motosikletle 2 kişi yanaştı. 'Sen Doğan mısın?' dedi. 'Hayır, ben Hasan'ım' karşılığını verdim. 2 el ateş etti, biri isabet etti. Neyse ki yanımdaki çocuk yaralanmadı" dedi.

'BACAĞIMA SIKTI'

Hasan Başar, sanal medya hesabından paylaştığı videoda ise "'Doğan sen misin?' deyip bacağıma sıktı. Şu an kemiğim de kırık. Doğan kim? Mevzu ne? Bilmiyorum. Dükkanımda oturuyordum, evime gidecektim. Eminim ki yanlışlıkla sıktı. 'Doğan olmadığımı söyledim ama yine de sıktı" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör