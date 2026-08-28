Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de korku dolu anlar! MMA şampiyonu kurşunların hedefi oldu: ‘Yanlışlıkla sıktıklarına eminim'
Giriş Tarihi: 28.08.2026 14:57 Son Güncelleme: 28.08.2026 14:58

İzmir’de korku dolu anlar! MMA şampiyonu kurşunların hedefi oldu: ‘Yanlışlıkla sıktıklarına eminim'

İzmir'in Gaziemir ilçesinde meydana gelen olayda Karma Dövüş Sanatları (MMA) 2016 Türkiye şampiyonu Hasan Başar (30), işlettiği spor salonunun önünde otururken motosikletli ve kasklı 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken Başar, yaşadığı kabusu böyle anlattı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
İzmir’de korku dolu anlar! MMA şampiyonu kurşunların hedefi oldu: ‘Yanlışlıkla sıktıklarına eminim’
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Olay, önceki gün Gaziemir ilçesi Çolak Molla Mümin Hoca Sokak'ta meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası spor salonu işletmecisi Hasan Başar, iş yerinin önünde salon üyesi 13 yaşındaki bir çocukla oturduğu sırada, motosikletle 2 kişi geldi.

KURŞUN YAĞDIRIP MOTOSİKLETLE KAÇTILAR

Bu kişilerden biri Başar'a 2 el ateş etti. Kurşunlardan biri Hasan Başar'ın sağ bacağına isabet ederken, yanındaki çocuk ise yara almadan kurtuldu. Şüpheliler motosikletle uzaklaştı.

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DEHŞETE DÜŞÜREN ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yakınları tarafından otomobille Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne götürülen Hasan Başar, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi tamamlanan Başar, taburcu edildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırı anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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'YANIMA YAKLAŞIP 'DOĞAN SEN MİSİN' DEYİP KURŞUN YAĞDIRDILAR'

Yaşadıklarını anlatan Hasan Başar, "Dükkanımın önünde, yanımda salon üyesi yaşı küçük bir çocukla oturuyordum. Yanıma motosikletle 2 kişi yanaştı. 'Sen Doğan mısın?' dedi. 'Hayır, ben Hasan'ım' karşılığını verdim. 2 el ateş etti, biri isabet etti. Neyse ki yanımdaki çocuk yaralanmadı" dedi.

'BACAĞIMA SIKTI'

Hasan Başar, sanal medya hesabından paylaştığı videoda ise "'Doğan sen misin?' deyip bacağıma sıktı. Şu an kemiğim de kırık. Doğan kim? Mevzu ne? Bilmiyorum. Dükkanımda oturuyordum, evime gidecektim. Eminim ki yanlışlıkla sıktı. 'Doğan olmadığımı söyledim ama yine de sıktı" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İZMİR #GAZİEMİR

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İzmir’de korku dolu anlar! MMA şampiyonu kurşunların hedefi oldu: ‘Yanlışlıkla sıktıklarına eminim'
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