Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de korkunç cinayet! 15 yaşındaki Erdem Demir hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 9.06.2026 00:01

İzmir’de korkunç cinayet! 15 yaşındaki Erdem Demir hayatını kaybetti

İzmir Karşıyaka’da korkunç bir cinayet yaşandı. 15 yaşındaki Erdem Demir, aralarında husumet bulunan C.C. (18) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis ekipleri yaptıkları çalışmada C.C. ve kavgaya dahil olan D.K.’yı (19) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
İzmir’de korkunç cinayet! 15 yaşındaki Erdem Demir hayatını kaybetti
  • ABONE OL

İzmir Karşıyaka'da öğle saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. 15 yaşındaki Erdem Demir, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen C.C. tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Demir, kurtarılmadı ve hayatını kaybetti. Polis ekipleri Demir'i bıçaklayan C.C. ve D.K. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli de 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İZMİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir’de korkunç cinayet! 15 yaşındaki Erdem Demir hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA