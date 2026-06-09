İzmir’de korkunç cinayet! 15 yaşındaki Erdem Demir hayatını kaybetti

İzmir Karşıyaka'da öğle saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. 15 yaşındaki Erdem Demir, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen C.C. tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Demir, kurtarılmadı ve hayatını kaybetti. Polis ekipleri Demir'i bıçaklayan C.C. ve D.K. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli de 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör