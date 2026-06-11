İzmir’de korkunç cinayet! Konum atıp çatıştılar: 15 yaşındaki Ayaz Çumru hayatını kaybetti

İzmir Karabağlar'da 7 Haziran günü aralarında kız meselesinden dolayı husumet olan iki grup birbirlerine konum atarak buluştu. Buluşma sonrası iki grup silahlarla çatışmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde 15 yaşındaki Ayaz Çumru'nun yüzünden vurulduğu belirlendi. Çumru tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstihbarat Şube Müdürlüğü desteği ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, SAM Büro Amirliği ve Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kapsamlı çalışmalarda olaya karışan 4'ü suça süreklenen çocuk olmak üzere toplamda 13 şahıs tespit edilerek gözaltına alındı. Öte yandan olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 adet ruhsatsız silah da ele geçirildi. Önceki gün adliyeye sevk edilen şahıslardan 1'i savcılıktan serbest bırakıldı. 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.Ö.(24), A.Ö.(20), S.Ö.(27), H.B.(17), S.H.(16) isimli şüpheliler de tutuklanarak cezaevine gönderildi.