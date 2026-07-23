İzmir’de korkunç kaza can aldı! Tırın altında kalan forklift sürücüsü Gül Keskin öldü

Kaza, önceki gün saat 15.00 sıralarında İzmir'e bağlı Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir tütün firmasının bahçesinde meydana geldi. M.C.A. yönetimindeki TIR ile Gül Keskin yönetimindeki forklift çarpıştı.

TALİHSİZ KADIN TIRIN ALTINDA METRELERCE SÜRÜKLENDİ

TIR'ın altında sürüklenen forkliftin sürücü Gül Keskin yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Keskin, ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gül Keskin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gül Keskin'in cenazesi otopsi için İzmir adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

İLK RAPOR ÇIKTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kazaya ilişkin olarak hazırlanan ilk raporda Gül Keskin'in kör açıda gereğinden fazla hız yaptığı, başında kask olmadığı ve emniyet kemerini de takmadığı yer aldı.

KORKUNÇ KAZA KAMERADA

Olayın ardından gözaltına alınan TIR şoförü M.C.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada korkunç kazanın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör