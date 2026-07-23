Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de korkunç kaza can aldı! Tırın altında kalan forklift sürücüsü Gül Keskin öldü
Giriş Tarihi: 23.07.2026 17:18

İzmir’de korkunç kaza can aldı! Tırın altında kalan forklift sürücüsü Gül Keskin öldü

İzmir'in Bornova ilçesinde TIR ile 38 yaşındaki Gül Keskin’in kullandığı forklift çarpıştı. Talihsiz kadın TIR’ın altında metrelerce sürüklendi. Hastaneye kaldırılan Gül Keskin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin hazırlanan raporda Keskin’in çok hızlı olduğu, kaskını ve emniyet kemerini de takmadığı yer aldı.

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İzmir’de korkunç kaza can aldı! Tırın altında kalan forklift sürücüsü Gül Keskin öldü
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Kaza, önceki gün saat 15.00 sıralarında İzmir'e bağlı Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir tütün firmasının bahçesinde meydana geldi. M.C.A. yönetimindeki TIR ile Gül Keskin yönetimindeki forklift çarpıştı.

TALİHSİZ KADIN TIRIN ALTINDA METRELERCE SÜRÜKLENDİ

TIR'ın altında sürüklenen forkliftin sürücü Gül Keskin yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Keskin, ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gül Keskin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gül Keskin'in cenazesi otopsi için İzmir adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

İLK RAPOR ÇIKTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kazaya ilişkin olarak hazırlanan ilk raporda Gül Keskin'in kör açıda gereğinden fazla hız yaptığı, başında kask olmadığı ve emniyet kemerini de takmadığı yer aldı.

KORKUNÇ KAZA KAMERADA

Olayın ardından gözaltına alınan TIR şoförü M.C.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada korkunç kazanın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#İZMİR

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