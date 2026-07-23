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Giriş Tarihi: 23.07.2026 08:50

İzmir’de korkunç kaza kamerada! Tır ile forklift çarpıştı: Sürücü metrelerce sürüklendi!

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri burktu. TIR ile çarpışan forklift çarpıştı. 38 yaşındaki sürücü Gül Keskin TIR’ın altında metrelerce sürüklendi. Sürücünün hayatını kaybettiği korkunç olay kameraya böyle yansıdı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
İzmir’de korkunç kaza kamerada! Tır ile forklift çarpıştı: Sürücü metrelerce sürüklendi!
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Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir tütün firmasının bahçesinde meydana geldi. M.C.A. yönetimindeki 35 BIB 943 plakalı TIR ile Gül Keskin yönetimindeki forklift çarpıştı.

TALİHSİZ KADIN TIRIN ALTINDA METRELERCE SÜRÜKLENDİ

TIR'ın altında sürüklenen forkliftin sürücü Keskin yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Keskin, ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gül Keskin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gül Keskin'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KORKUNÇ KAZA KAMERADA

Olayın ardından gözaltına alınan TIR şoförü M.C.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki aracın çarpıştığı, TIR'ın forklifti sürüklediği anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BORNOVA #İZMİR #KAZA

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İzmir’de korkunç kaza kamerada! Tır ile forklift çarpıştı: Sürücü metrelerce sürüklendi!
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