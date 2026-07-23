İzmir’de korkunç kaza kamerada! Tır ile forklift çarpıştı: Sürücü metrelerce sürüklendi!

KORKUNÇ KAZA KAMERADA

Olayın ardından gözaltına alınan TIR şoförü M.C.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki aracın çarpıştığı, TIR'ın forklifti sürüklediği anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Haber Girişi Buse Sever - Editör