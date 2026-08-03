İzmir’de korkunç kaza! Motosiklet bariyerlere ok gibi saplandı: Ölü ve yaralı var!

Kaza, saat 00.15 sıralarında Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ali Özen, 34 GZB 784 plakalı motosiklet ile Bayraklı'dan Karşıyaka yönüne seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen nedenle yolun solundaki bariyerlere çarptı.