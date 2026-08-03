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Giriş Tarihi: 3.08.2026 08:49

İzmir’de korkunç kaza! Motosiklet bariyerlere ok gibi saplandı: Ölü ve yaralı var!

İzmir’in Bayraklı ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri burktu. Motosiklet bariyerlere ok gibi saplanırken sürücü ve arkasındaki yolcu metrelerce savruldu. Olay yerine ekipler peş peşe gelirken ölü ve yaralı olduğu öğrenildi. İşte detaylar…

DHA Yaşam
İzmir’de korkunç kaza! Motosiklet bariyerlere ok gibi saplandı: Ölü ve yaralı var!
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Kaza, saat 00.15 sıralarında Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ali Özen, 34 GZB 784 plakalı motosiklet ile Bayraklı'dan Karşıyaka yönüne seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen nedenle yolun solundaki bariyerlere çarptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 1 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle Özen ve yanında bulunan Mustafa Kemal Y. yola savruldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Ali Özen, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralandığı öğrenilen Mustafa Kemal Y.'nin tedavisi sürüyor. Motosiklet sürücüsü Özen'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İZMİR #BAYRAKLI #KAZA

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İzmir’de korkunç kaza! Motosiklet bariyerlere ok gibi saplandı: Ölü ve yaralı var!
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