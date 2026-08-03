İzmir’de korkunç kaza! Motosiklet bariyerlere ok gibi saplandı: Ölü ve yaralı var!

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 1 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle Özen ve yanında bulunan Mustafa Kemal Y. yola savruldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Ali Özen, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralandığı öğrenilen Mustafa Kemal Y.'nin tedavisi sürüyor. Motosiklet sürücüsü Özen'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.