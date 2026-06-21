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Giriş Tarihi: 21.06.2026 14:32

İzmir’de korkunç olay! Hayvanlara yardım bahanesiyle çağırıp kemerle boğmaya çalıştı: ‘Hayatta kalmam şans’

İzmir’in Selçuk ilçesinde meydana gelen olay dehşete düşürdü. Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarıyla bilinen eczacı Beray Yürek’i hasta bir köpek olduğu bahanesiyle ayağına çağıran H.Z., talihsiz kadına kabusu yaşattı. Yürek’i, darbedip kemerle boğmaya çalıştığı iddia edilen H.Z. (37), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheliyle ilgili ortaya çıkan detaylar ise kan dondurdu. İşte detaylar…

İHA Yaşam
İzmir’de korkunç olay! Hayvanlara yardım bahanesiyle çağırıp kemerle boğmaya çalıştı: ‘Hayatta kalmam şans’
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Olay, 19 Haziran günü saat 17.30 sıralarında Yeni Şirince Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta bir sokak köpeği olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden eczacı Beray Yürek, burada H.Z.'nin fiziki saldırısına uğradı. Şüphelinin, Yürek'i feci şekilde darbederek kemerle boğmaya çalıştığı öne sürüldü. Yüzünde ve boyun bölgesinde ciddi darp izleri oluşan Yürek, saldırgandan kurtulmayı başardı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şikayet üzerine harekete geçen Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli H.Z.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından Selçuk Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Aliağa Şakran Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.



HASTA KÖPEĞİ GÖSTERMEK BAHANESİYLE ÇAĞIRIP DARP ETTİ

Beray Yürek, kendisini hayvansever olarak tanıtan şüphelinin daha önce de kendisiyle iletişime geçtiğini ve hasta bir köpeği göstermek bahanesiyle bölgeye çağırdığını belirtti. Olay sırasında saldırganla uzun süre mücadele ettiğini ve telefonunun zarar gördüğünü ifade eden Yürek, yaşadığı korku dolu anları "Hayatta kalmam şans eseri" sözleriyle dile getirdi.

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BELEDİYEDEKİ İŞİNE SON VERİLDİ

İlçede infiale neden olan olayın ardından, şüpheli H.Z.'nin Efes Selçuk Belediyesi personeli olduğu ortaya çıktı. Şüpheli H.Z.'nin belediye ile ilişiğinin kesildiğini kamuoyuna duyurdu.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İZMİR #SELÇUK

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İzmir’de korkunç olay! Hayvanlara yardım bahanesiyle çağırıp kemerle boğmaya çalıştı: ‘Hayatta kalmam şans’
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