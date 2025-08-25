Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de korkunç olay! İnşaatta konteynerin üzerinde ceset bulundu
Giriş Tarihi: 25.8.2025 23:05

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir inşaatta bulunan konteynerin üstünce ceset bulundu. Cesedin inşaatta çalışan 60 yaşındaki işçiye ait olduğu öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, Çeşme ilçesi Dalyan Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. İnşaatta konteynerin üzerinde bir kişiyi hareketsiz halde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

CESET HERHANGİ BİR DARP İZİNE RASTLANMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hareketsiz halde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. İnşaatta çalışan 60 yaşındaki Mehmet Çur'a ait olduğu belirlenen cesette yapılan incelemede herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığı öğrenildi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mehmet Çur'un cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çur'un kesin ölüm nedenini belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

