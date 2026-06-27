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Giriş Tarihi: 27.06.2026 11:27

İzmir’de korkunç olay! İş yeri kurşun yağmuruna tutuldu: Bahadır Kaysı hayatını kaybetti!

İzmir'in Bergama ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı kanlı bitti. İş yerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Bahadır Kaysı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Talihsiz adam tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. İşte detaylar…

İHA Yaşam
İzmir’de korkunç olay! İş yeri kurşun yağmuruna tutuldu: Bahadır Kaysı hayatını kaybetti!
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Olay, Bergama ilçesi Aşağıkırıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım ve hayvancılıkla uğraşan Bahadır Kaysı, iş yerinde bulunduğu sırada henüz kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kaysı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz adam, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bahadır Kaysı'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

KAÇAN ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ekipleri, cinayeti işleyerek olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İZMİR

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İzmir’de korkunç olay! İş yeri kurşun yağmuruna tutuldu: Bahadır Kaysı hayatını kaybetti!
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