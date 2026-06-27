İzmir’de korkunç olay! İş yeri kurşun yağmuruna tutuldu: Bahadır Kaysı hayatını kaybetti!

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kaysı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz adam, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bahadır Kaysı'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

KAÇAN ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI



Polis ekipleri, cinayeti işleyerek olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör