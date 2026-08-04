Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de korkunç olay! Tartıştığı oğluna kurşun yağdırarak vahşice katletti: Cani baba gözaltına alındı!
Giriş Tarihi: 4.08.2026 15:24

İzmir’de korkunç olay! Tartıştığı oğluna kurşun yağdırarak vahşice katletti: Cani baba gözaltına alındı!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen olayda 67 yaşındaki Selçuk Aktan 33 yaşındaki oğlu Ender Aktan ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken cani baba pompalı tüfekle evladını kurşun yağmuruna tuttu. Selçuk Aktan kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İşte detaylar…

DHA Yaşam
İzmir’de korkunç olay! Tartıştığı oğluna kurşun yağdırarak vahşice katletti: Cani baba gözaltına alındı!
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Olay, saat 08.30 sıralarında Bayraklı ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk A. ile oğlu Ender Aktan arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Selçuk Aktan, pompalı tüfekle ateş edip, oğlunu yaraladı.

BABASININ KURŞUNLARIYLA HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ender Aktan, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

CANİ BABA GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından soruşturma başlatan polis, şüpheli Selçuk Aktan'ı gözaltına aldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BAYRAKLI #İZMİR

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İzmir’de korkunç olay! Tartıştığı oğluna kurşun yağdırarak vahşice katletti: Cani baba gözaltına alındı!
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