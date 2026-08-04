İzmir’de korkunç olay! Tartıştığı oğluna kurşun yağdırarak vahşice katletti: Cani baba gözaltına alındı!

Olay, saat 08.30 sıralarında Bayraklı ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk A. ile oğlu Ender Aktan arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Selçuk Aktan, pompalı tüfekle ateş edip, oğlunu yaraladı.