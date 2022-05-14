Dün gece depremle sarsılmıştı! İzmir için korkutan uyarı: Bir an önce tsunami modellemesi yapılmalı

YAPI STOKU İNCELENMELİ

Sözbilir, Çeşme-Alaçatı başta olmak üzere Karaburun Yarımadası ve Urla ile Seferihisar çevresindeki yerleşimlerin yapı stoku açısından incelenmesi gerektiğini belirtip; "Yapıların olası yıkıcı depreme karşı dirençlerinin ölçülmesi ve Çeşme yarımadasında tsunami tehlikesi düzeyi konusunda çalışmalar bir an önce yapılmalı." Diye konuştu.

TSUNAMİ UYARISI

Bu bölgede tarihsel deprem kataloglarındaki bilgilere göre 4 Nisan 1881 tarihinde 7.3 büyüklüğüne varan bir deprem meydana geldiğine dikkat çeken Prof. Doktor Sözbihir: "Bu depremde Sakız Adası ile Çeşme ve Alaçatı yerleşimleri 9 şiddetinde sarsılmıştır. Çok sayıda can ve mal kaybı yaşanmıştır. Binaların önemli bir bölümü yıkılmış, geri kalanlar ise hasar görmüştür. Gerek Sakız Adasında gerekse Çeşme yarımadasında çok sayıda can ve mal kaybına neden olmuş ayrıca tsunami yaşanmıştır. Deprem sonrası bölgede tsunami yaşandığına ilişkin bilgiler kayıtlarda mevcut" dedi.

ÖNCÜ MÜ ARTÇI MI OLDUĞUNU SÖYLEMEK HENÜZ ERKEN

Çeşme açıklarında ve Sakız Adası'nın güney doğusunda meydana gelen bugünkü depremin odak mekanizma çözümlerine göre, deniz altı fayından kaynaklandığına dikkat çeken Prof. Dr. Sözbilir, "Dün gece meydana gelen depremin öncü, artçı ya da ana şok olup olmadığını söylemek henüz erken. Sonuçta o bölgede bu büyüklükteki bir depremden daha büyük çapta deprem üretecek faylar var. O bölgede yapılan çalışmalar bize 7.3'e kadar deprem oluşabileceğini söylüyor. 1881 depreminde orada tsunami de gerçekleşmiş. Özellikle Çeşme Yarımadası, Alaçatı ve Karaburun bu anlamda incelenmesi gerekiyor. Bu kapsamdaki çalışmaların ivedilikle yapılması gerekiyor. Deprem olduğunda ilk başka sonuç olarak depreme dayanıksız yapılar yıkılacak. Bu nedenle bölgedeki yapı stokunu bir an önce elden geçirmek gerekiyor. Tsunami modelleme çalışmaları yapmak lazım. Oradaki faylar kırıldığında deniz suyu nereyi basar, nasıl basar kaç metre yükselir bununla ilgili modelle çalışmaları yapılabiliyor. Bu konuda ile ilgili çalışan kişiler de çok az. Bu insanların sayısı Türkiye'de 3-5 kişiyi maalesef geçmiyor" diye konuştu.

