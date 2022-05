Dün gece depremle sarsılmıştı! İzmir için korkutan uyarı: Bir an önce tsunami modellemesi yapılmalı

Merkez üssü İzmir'in Çeşme ilçesi olan depremin 7,27 kilometre derinliğinde olduğu açıklandı. Sarsıntı nedeniyle vatandaşlar uykularından uyanırken bilim adamlarından korkutucu açıklama geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Çeşme açıklarında meydana gelen 4.4 büyüklüğünde depreme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Uzunlukları dikkate alındığında o bölgede 7.3 şiddetinde deprem üretebilecek faylar bulunduğunu belirten Sözbilir; "4 Nisan 1881'de o bölgede bir deprem meydana geliyor. Bu depremde Sakız Adası ile Çeşme ve Alaçatı yerleşimleri 9 şiddetinde sarsılmıştır. Çok sayıda can ve mal kaybı yaşanmıştır. Binaların önemli bir bölümü yıkılmış, geri kalanlar ise hasar görmüştür. Gerek Sakız Adasında gerekse Çeşme yarımadasında çok sayıda can ve mal kaybına neden olmuş ayrıca deprem sonrası tsunami yaşanmıştır. Deprem sonrası bölgede tsunami yaşandığına ilişkin bilgiler kayıtlarda mevcut. Oradaki faylar kırıldığında deniz suyu nereyi basar, nasıl basar kaç metre yükselir bununla ilgili bir an önce modelle çalışması yapılması gerekiyor. Bunları tespit edip gerekli önlemleri almak için bir an önce bölgede Tsunami modelleme çalışmaları yapmalı" diye konuştu.