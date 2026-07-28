İzmir’de korkutan yangın! Yakıt tankeri alev topuna döndü: Denizde kabusu yaşadılar!

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Gemi Söküm Tesisleri'nde yakıt tankeri olarak kullanılan bir gemide yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri; 3 buçuk tonluk bir arazöz, 15 ve 18 tonluk iki araç, 56 metrelik köpük kulesi, bir afet yönetimi aracı ve 16 personelle olaya müdahale etti.