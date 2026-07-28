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Giriş Tarihi: 28.07.2026 16:07

İzmir’de korkutan yangın! Yakıt tankeri alev topuna döndü: Denizde kabusu yaşadılar!

İzmir Aliağa Gemi Söküm Tesisleri'nde yakıt tankeri olarak kullanılan bir gemide yangın çıktı. İhbarın ardından ekipler bölgeye hızla ulaştı. Yangın müdahale sonrası kontrol altına alınırken, bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. İşte detaylar…

İHA Yaşam
İzmir’de korkutan yangın! Yakıt tankeri alev topuna döndü: Denizde kabusu yaşadılar!
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İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Gemi Söküm Tesisleri'nde yakıt tankeri olarak kullanılan bir gemide yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri; 3 buçuk tonluk bir arazöz, 15 ve 18 tonluk iki araç, 56 metrelik köpük kulesi, bir afet yönetimi aracı ve 16 personelle olaya müdahale etti.

ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

İzmir İtfaiyesi'ne bağlı ekipler, yoğun ve özverili çalışmalarıyla rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlerin diğer yakıt ve yağ hangarlarına, çevredeki gemilere ve yapılara sıçramasını önledi. İzmir İtfaiyesi'nin yoğun çabası sonucu alevler can kaybı veya yaralanmaya yol açmadan kontrol altına alındı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İZMİR #ALİAĞA

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İzmir’de korkutan yangın! Yakıt tankeri alev topuna döndü: Denizde kabusu yaşadılar!
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