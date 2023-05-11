Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | İzmir'de kıraathanede silahlı kavga: 5 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 11.5.2023 21:06 Son Güncelleme: 11.5.2023 21:32

SON DAKİKA | İzmir'de kıraathanede silahlı kavga: 5 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi: İzmir'in Menderes ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden kıraathanede çıkan tartışma kanlı bitti. İki grup arasındaki kavgada silahlar konuştu. Silahlı çatışmada 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
SON DAKİKA | İzmir’de kıraathanede silahlı kavga: 5 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup konuşmak için ilçedeki kıraathanede bir araya geldi. Gruptakiler arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine iki tarafın da silah kullandığı kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, olay yeri ve çevresinde inceleme başlattı.

5 kişinin yaşamını yitirdiği mekanda daha önce de kumar yüzünden benzer tartışmaların yaşandığı öğrenildi. Bu nedenle iki grup arasında husumet oluştuğu belirtildi.

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SON DAKİKA | İzmir'de kıraathanede silahlı kavga: 5 ölü, 2 yaralı
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