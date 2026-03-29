İzmir’de manav sinir krizi geçirdi, ortalığı birbirine kattı: Vatandaşlara satırla saldırdı

SATIRLA VATANDAŞLARA SALDIRDI
Öfkeli adam, tezgahında bulunan plastik kasaları ve ürünleri yola fırlattı. Yola savrulan kasalar çevreye dağılırken, eline aldığı satırla vatandaşlara saldırmaya çalışan şüpheli şahıs bölgede büyük paniğe yol açtı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, GÖZALTINA ALINDI
Bölgeye intikal eden güvenlik güçleri, sokak ortasında tehlike saçan şüpheli şahsa müdahale etti. Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de sinir krizi geçiren manav ortalığı birbirine kattı | Video
Öte yandan, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, sokağa saçılan kasalar ve polis ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi yer aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.