Giriş Tarihi: 29.03.2026 11:55 Son Güncelleme: 29.03.2026 12:13

İzmir'de manav sinir krizi geçirdi, ortalığı birbirine kattı: Vatandaşlara satırla saldırdı

İzmir'in Bornova ilçesinde sinir krizi geçiren bir manav, tezgahında bulunan plastik kasaları ve ürünleri yola fırlattı, elindeki satırla vatandaşlara saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alındı.

İHA Yaşam
  • ABONE OL

İzmir'deki olay, dün Bornova ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçiren bir manav çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

SATIRLA VATANDAŞLARA SALDIRDI

Öfkeli adam, tezgahında bulunan plastik kasaları ve ürünleri yola fırlattı. Yola savrulan kasalar çevreye dağılırken, eline aldığı satırla vatandaşlara saldırmaya çalışan şüpheli şahıs bölgede büyük paniğe yol açtı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, GÖZALTINA ALINDI

Bölgeye intikal eden güvenlik güçleri, sokak ortasında tehlike saçan şüpheli şahsa müdahale etti. Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de sinir krizi geçiren manav ortalığı birbirine kattı | Video

Öte yandan, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, sokağa saçılan kasalar ve polis ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi yer aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz