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Giriş Tarihi: 1.3.2025 22:45 Son Güncelleme: 2.3.2025 00:27

İzmir'de maskeli saldırgan dehşeti! Bir kişi öldü bir kişi yaralandı

İzmir'in maskeli saldırgan otomobil içerisindekilere kurşun yağdırdı. Olayda araçta bulunan Onur Gül yaşamını yitirirken Serdar Şenocak yaralandı. Olaydan sonra kayıplara karışan maskeli saldırgan her yerde aranıyor.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de maskeli saldırgan dehşeti! Bir kişi öldü bir kişi yaralandı

Olay, saat 18.00 sıralarında Bayraklı ilçesi Emek Mahallesi 7290 Sokak'ta meydana geldi. Onur Gül (27) ve Serdar Şenocak'ın (31) içinde bulunduğu otomobile, yüzü maskeli motosikletli bir şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Otomobilde bulunan iki kişinin vücuduna mermiler isabet ederken maskeli saldırgan olay yerinden motosikletiyle kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede ağır yaralandıkları belirlenen Gül özel bir hastaneye, Şenocak ise Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Onur Gül yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Serdar Şenocak'ın tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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İzmir'de maskeli saldırgan dehşeti! Bir kişi öldü bir kişi yaralandı
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