İzmir’de maskeli saldırgan dehşeti! Bir kişi öldü bir kişi yaralandı

Olay, saat 18.00 sıralarında Bayraklı ilçesi Emek Mahallesi 7290 Sokak'ta meydana geldi. Onur Gül (27) ve Serdar Şenocak'ın (31) içinde bulunduğu otomobile, yüzü maskeli motosikletli bir şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Otomobilde bulunan iki kişinin vücuduna mermiler isabet ederken maskeli saldırgan olay yerinden motosikletiyle kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede ağır yaralandıkları belirlenen Gül özel bir hastaneye, Şenocak ise Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Onur Gül yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Serdar Şenocak'ın tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.