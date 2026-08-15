İzmir’de mide bulandıran olay! Konuşma bahanesiyle yaklaşıp 2 kadını taciz etti: Sapık avukata istenen ceza belli oldu!

İzmir Barosu geçtiğimiz 30 Temmuz günü özel bir mekanda meslektaşları ile bir araya geldikleri bir etkinlik düzenledi. Avukat Ahmet Çağatay K. da etkinliğe geldi. Ahmet Çağatay K. bir süre meslektaşı S.A.C.'nin (28) yanına oturdu ve sohbet etmeye çalıştı. Daha sonra ise S.A.C.'nin bacağına okşayarak dokundu. Talihsiz avukat rahatsız olarak Ahmet Çağatay K.'nın elini üzerinden çekti ve yer değiştirdi. Maruz kaldığı eylemi olayın hemen ardından mesaj yoluyla bir başka kadın avukat olan arkadaşı B.Ö.'ye (29) bildirdi.