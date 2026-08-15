İzmir’de mide bulandıran olay! Konuşma bahanesiyle yaklaşıp 2 kadını taciz etti: Sapık avukata istenen ceza belli oldu!

İzmir Barosu geçtiğimiz 30 Temmuz günü özel bir mekanda meslektaşları ile bir araya geldikleri bir etkinlik düzenledi. Avukat Ahmet Çağatay K. da etkinliğe geldi. Ahmet Çağatay K. bir süre meslektaşı S.A.C.'nin (28) yanına oturdu ve sohbet etmeye çalıştı. Daha sonra ise S.A.C.'nin bacağına okşayarak dokundu. Talihsiz avukat rahatsız olarak Ahmet Çağatay K.'nın elini üzerinden çekti ve yer değiştirdi. Maruz kaldığı eylemi olayın hemen ardından mesaj yoluyla bir başka kadın avukat olan arkadaşı B.Ö.'ye (29) bildirdi.
MAĞDUR KADININ ARKADAŞINI DA AYNI ŞEKİLDE TACİZ ETTİ
Ahmet Çağatay K. bu kez de B.Ö.'nün yanına oturdu ve onu da bacağına dokunarak fiziki taciz etti. İki kadın avukat da rahatsız olarak olay yerinden ayrıldı. Sarkıntı avukat da kadın avukatların peşinden dışarı çıktı. Dışarıda da kadın avukatların arkadaşları ile tartıştı.
OLAYIN ARDINDAN GÖNDERİLEN MESAJLAR SUÇU DESTEKLEDİ
Tacize uğrayan iki kadın avukatın şikayeti üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ahmet Çağatay K. isimli şüpheli avukat gözaltına alındı. Şüpheli alınan ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Ancak mağdurların birbirleri ile uyumlu ve tutarlı beyanları ile olayın hemen ardından gönderilen mesaj içerikleri, kamera görüntüleri ve bilgi sahipleri beyanları ile desteklenmesi şüphelinin savunmasını çürüttü. Şüpheli Ahmet Çağatay K. tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
JET İDDİANAME HAZIRLANDI
İzmir Cumhuriyet Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında şüpheli Ahmet Çağatay K.'nın, mağdur iki kadın avukata yönelik cinsel taciz amacıyla bacaklarına dokunduğu tespit edildi. Eylemlerinin devamlılık arz etmeyip ani, kısa süreli ve kesintili nitelikte olduğu ve bu haliyle 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçunu oluşturduğu belirlendi. Başsavcılık yürüttüğü soruşturmayı 5 günde tamamladı.