İzmir’de mobilya atölyesinde çıkan yangın eve sıçradı: 4 kişi tahliye edildi

4 KİŞİLİK AİLE TAHLİYE EDİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Alevlerin atölyeden çevredeki yapılara sıçraması sonucu 1 iş yeri ile 1 ev tamamen yanarken, 3 iş yeri de zarar gördü. Yangının sıçradığı evde bulunan anne, baba ve 2 çocuk, itfaiye ekiplerince güvenli şekilde tahliye edildi. Durumlarının iyi olduğu belirlenen 4 kişilik aile, tedbir amacıyla sağlık ekiplerince gözlem altına alındı.